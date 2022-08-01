Україна отримала нову партію РСЗВ HIMARS

Глава Міноборони зазначив, що звук залпу цієї системи став головним хітом літа на передовій, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що сьогодні наша країна отримала нову партію американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та американцям за посилення української армії, - пише Резніков на своїй сторінці у Твіттер. - Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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