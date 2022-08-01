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2022-08-01
Україна отримала нову партію РСЗВ HIMARS
Глава Міноборони зазначив, що звук залпу цієї системи став головним хітом літа на передовій, інформує
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що сьогодні наша країна отримала нову партію американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.
"4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та американцям за посилення української армії, - пише Резніков
Вікторія Хмілевська, ZN.ua