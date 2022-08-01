Україна отримала нову партію РСЗВ HIMARS

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що сьогодні наша країна отримала нову партію американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"4 додаткові HIMARS прибули в Україну. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну та американцям за посилення української армії, - пише Резніков на своїй сторінці у Твіттер . - Ми довели, що ми розумні оператори цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій!".