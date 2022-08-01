WP: В Росію повертається сталінський «великий терор»
Експерти кажуть, що ФСБ більше не схожа на свого радянського попередника КДБ, служба стала дечим страшнішим, інформує
Щоб зрозуміти Росію сьогодні, необхідно пригадати «великий терор» часів диктатури Йосипа Сталіна, коли спецслужба СРСР носила назву НКВД.
В 1937 році письменниця Євгенія Гінзбург була шокована, коли дізналася, що професор і її колега був під підозрою. Вона знала, що він нічого не порушив. Але на засіданні Комуністичної партії її розкритикували за те, що вона його не засудила.
«Ви знаєте, що його арештували? Можете уявити собі, щоб когось арештували без переконливих доказів?» - сказали Гінзбург.
Всі були налякані. Навіть ідеологи Компартії були «налякані, мов кролики». В мемуарах «Крутий маршрут» вона писала, що «влада і важливість НКВД зростала кожного дня». Як не прикро, але саме це відбувається в Росії й сьогодні, - пише
Тепер адвокат Кара-Мурзи каже, що проти нього готують ще одне фальшиве звинувачення. Цього разу йдеться про участь в неурядовій організації, яка вважається «небажаною» в Росії. Відповідний закон був схвалений в 2015 році, щоб закрити всі організації, які отримують фінансування з-за кордону. Кара-Мурза досі у в’язниці. Йому ще не висунули обвинувачення за цією статтею. І його адвокати кажуть, що це все, що їм відомо.