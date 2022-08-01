WP: В Росію повертається сталінський «великий терор»

Щоб зрозуміти Росію сьогодні, необхідно пригадати «великий терор» часів диктатури Йосипа Сталіна, коли спецслужба СРСР носила назву НКВД.

В 1937 році письменниця Євгенія Гінзбург була шокована, коли дізналася, що професор і її колега був під підозрою. Вона знала, що він нічого не порушив. Але на засіданні Комуністичної партії її розкритикували за те, що вона його не засудила.

«Ви знаєте, що його арештували? Можете уявити собі, щоб когось арештували без переконливих доказів?» - сказали Гінзбург.

Всі були налякані. Навіть ідеологи Компартії були «налякані, мов кролики». В мемуарах «Крутий маршрут» вона писала, що «влада і важливість НКВД зростала кожного дня». Як не прикро, але саме це відбувається в Росії й сьогодні, - пише Washington Post в редакційній статті. Більше, ніж будь-коли за останній час, російські спецслужби хапають людей без будь-яких причин і кидають у в’язницю за підозрою у тому, що вони критикували Владіміра Путіна чи варварську війну проти України. Видання нагадує, що саме така доля спіткала російського діяча Владіміра Кара-Мурзу, який часто писав для Washington Post. В квітні його арештували в Москві за фальшивими звинуваченнями непокори працівникам поліції. Пізніше його звинуватили у «поширенні неправдивої інформації» про російську армію. Закон, який передбачає покарання за таке, був схвалений після початку російського вторгнення в Україну. Його мета - придушити будь-яку критику невдач Кремля.

Тепер адвокат Кара-Мурзи каже, що проти нього готують ще одне фальшиве звинувачення. Цього разу йдеться про участь в неурядовій організації, яка вважається «небажаною» в Росії. Відповідний закон був схвалений в 2015 році, щоб закрити всі організації, які отримують фінансування з-за кордону. Кара-Мурза досі у в’язниці. Йому ще не висунули обвинувачення за цією статтею. І його адвокати кажуть, що це все, що їм відомо.