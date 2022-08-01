Керрі та Борис Джонсон одружилися через рік після вінчання

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон одружився зі своєю молодою коханою та матір'ю двох його молодших дітей у травні 2021 року. Через COVID-обмеження на святі були присутні лише 30 гостей. Днями політик влаштував галасливу весільну вечірку у сільському стилі у заміському будинку на 200 осіб.

Весілля у сільському стилі та сукня напрокат: Керрі та Борис Джонсон одружилися через рік після вінчання

30 липня закоханим вдалося відіграти велике весілля, на яке було запрошено десь дві сотні гостей, включаючи рідних та близьких, а також актрису Холлі Велленс та політиків Джейкоба Ріс-Могга та Надін Доріс.

Церемонія відбулася в розкішному маєтку Дейлсфорд-Хаус, що належить хорошому другові Джонсона, спонсору Консервативної партії лорду Бамфорду. Свято відбулося у великому наметі у сільському стилі – довкола були тюки сіна, винні бочки, дерев'яні столи та стільці. Гостям на аперитив подавали "Негроні" (джин з червоним вермутом, лікером Campari та апельсиновою цедрою)

Дружина Бориса Джонсона, за повідомленнями преси, вирішила не витрачати гроші на купівлю нової сукні, а взяла вбрання напрокат за 1,1 тисячі гривень.

Весілля у сільському стилі та сукня напрокат: Керрі та Борис Джонсон одружилися через рік після вінчання

Керрі Сімондс – третя дружина британського політика. Пара має двох маленьких дітей. Днями екс-прем'єр-міністр Великобританії опублікував чарівне фото з 2-річним сином Вілфредом та піврічною дочкою Ромі, показавши, як вони вболівають за британську команду.

Весілля у сільському стилі та сукня напрокат: Керрі та Борис Джонсон одружилися через рік після вінчання

Нагадаємо, ЗМІ показали, де житиме Борис Джонсон після звільнення з посади прем'єр-міністра: фото розкішного заміського будинку політика.


Анастасия Березовская, Тудей





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