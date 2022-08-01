79% українців вважають, що між Україною та РФ мають бути закриті кордони з візами та митницями – КМІС

Лише 11% опитаних вважають, що Україна і Росія мають бути "дружніми" державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Є й ті, хто досі хоче об’єднання України та Росії в одну державу, але таких персонажів лише 1%, інформує ZN.ua.

79% українців вважають, що між Україною та РФ мають бути закриті кордони з візами та митницями – КМІС
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Абсолютна більшість українців – 79% – вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами та митницями, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6-20 липня серед двох тисяч респондентів у всіх регіонах України, крім окупованого Криму та частково окупованого Донбасу.

Порівняно з періодом перед повномасштабним вторгненням (станом на лютий 2022 року) з 44% до 79% зросла частка тих, хто вважає, що між Україною і росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. Натомість з 48% до 11% стало менше тих, хто виступає за «дружні» відносини між країнами. Також з 5% до 1% знизилася частка тих, хто виступає за об’єднання в одну державу.

У всіх регіонах переважна більшість (від 86% на заході до 70% на сході) вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони з візами і митницями. У всіх регіонах порівняно з лютим значно зросла частка тих, хто виступає за закриті кордони. Зокрема, якщо на Півдні і Сході ще в лютому більшість виступали за «дружні» відносини, то зараз переважна більшість вважає, що між Україною і росією мають бути візи та митниці.

Незалежно від мови спілкування та етносу, більшість жителів України виступають за те, щоб між Україною і Росією були закриті кордони з візами та митницями. Навіть серед російськомовних росіян 52% виступають за закриті кордони, а за «дружні» відносини – 35% (і лише 3% стверджують, що Україні і Росії слід об’єднатися в одну державу).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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