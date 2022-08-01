Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 1 серпня

Збройні сили України відбили наступ ворога у напрямках Вершини, Соледара та Пісків, інформує ZN.ua.

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 1 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Збройні сили України відбили наступ ворога у напрямках Вершини, Соледара та Пісків. Наразі тривають бої у напрямку Бахмута. Йде перегрупування ворожих військ на запорізькому напрямку.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter


Анна Конюченко, ZN.ua





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