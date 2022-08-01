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2022-08-01
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 1 серпня
Збройні сили України відбили наступ ворога у напрямках Вершини, Соледара та Пісків, інформує
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 1 серпня.
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у
Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
Збройні сили України відбили наступ ворога у напрямках Вершини, Соледара та Пісків. Наразі тривають бої у напрямку Бахмута. Йде перегрупування ворожих військ на запорізькому напрямку.
Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
Анна Конюченко, ZN.ua