На Сумщині затримали двох російських шпигунів

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох ворожих агентів, які здійснювали розвідку прикордонної території на Сумщині – повідомляє прес-служба відомства.

«Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп», - повідомляють у спецслужбі.

За даними слідства, двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

«Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ», - додали в СБУ .

Російські шпигуни для комунікації між собою та передачі даних ворогу застосовували заходи конспірації та використовували закриті канали електронного зв’язку.