На Сумщині затримали двох російських шпигунів

Зрадники інформували своїх кураторів в РФ щодо ситуації у прикордонні, інформує ZN.ua.

На Сумщині затримали двох російських шпигунів
СБУ затримала агентів РФ у Сумській області
© Служба безпеки України

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох ворожих агентів, які здійснювали розвідку прикордонної території на Сумщині – повідомляє прес-служба відомства.

«Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони. За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп», - повідомляють у спецслужбі.

За даними слідства, двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні.

«Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли із прив’язкою до місцевості працівникам ФСБ», - додали в СБУ.

Російські шпигуни для комунікації між собою та передачі даних ворогу застосовували заходи конспірації та використовували закриті канали електронного зв’язку.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Служба безпеки Латвії стурбована через масове проникнення російських ЗМІ в країнуСлужба безпеки Латвії стурбована через масове проникнення російських ЗМІ в країну
Глава МЗС Латвії порівняв російських солдатів з бойовиками ІДІЛ і закликав визнати РФ спонсором тероризмуГлава МЗС Латвії порівняв російських солдатів з бойовиками ІДІЛ і закликав визнати РФ спонсором тероризму
Українські захисники знищили три "Урали" та два російських БТРУкраїнські захисники знищили три "Урали" та два російських БТР
Окупанти виводять особовий склад з двох селищ на Запоріжжі – ГУР МОУОкупанти виводять особовий склад з двох селищ на Запоріжжі – ГУР МОУ
Британський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в ОленівціБританський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в Оленівці
У Запоріжжі затримали торгівця зброєю: його підозрюють у підготовці диверсійУ Запоріжжі затримали торгівця зброєю: його підозрюють у підготовці диверсій
В МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцямиВ МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцями
Російських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжяРосійських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжя
Російських ідеологів «денацифікації» Гаспаряна та Сергійцева оголосили в міжнародний розшукРосійських ідеологів «денацифікації» Гаспаряна та Сергійцева оголосили в міжнародний розшук
Наявних сил та ресурсів росіянам вистачить для наступу лише на двох напрямках – ISWНаявних сил та ресурсів росіянам вистачить для наступу лише на двох напрямках – ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости