Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу

Він наголошує, що таке масштабне переміщення техніки неможливо буде не помітити, інформує ZN.ua.

Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу
© ДПСУ

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив, що Білорусь дійсно може швидко перемістити свої війська до кордонів України, проте точно не за одну ніч. На своєму каналі в YouTube він оцінив ймовірність такого швидкого наступу РБ.

"Вони тримають шість батальйонних тактичних груп (БТГ) уздовж кордону. Ми припускаємо. Що вони можуть виставити до 20-25 БТГ. Якщо вони ротацію 6 батальйонних тактичних груп здійснюють 5-6 днів, то переміщення 20 БТГ, навіть комбінованим способом (це означає, що колісна техніка піде по дорогах, а гусенична – по залізниці), може зайняти кілька днів", – пояснив він.

Експерт наголошує, що наша розвідка слідкує за білоруською загрозою, тому ми знатимемо одразу, якщо війська РБ активізуються.

"По-друге, це ж масове переміщення техніки. Звичайно, наша розвідка буде це відстежувати, і ми будемо одразу знати, що техніка білоруської армії почала активний рух. Бачите, російська армія почала рух, і ми вже з вами знаємо, куди йдуть колони, які колони, скільки їх, яка техніка в цих колонах і в яких напрямках вони рухаються. Що стосується Білорусі - все те ж – розвідка працює. Все одразу буде їй відомо", - підсумував експерт.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією
В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля боюВ Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою
Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 1 серпняВторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 1 серпня
Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідкаВійська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
Комплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШКомплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШ
Регулярна російська армія не нескінченна: рф зіткнулася з дилемою при вербуванні солдатівРегулярна російська армія не нескінченна: рф зіткнулася з дилемою при вербуванні солдатів
Вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фотоВздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фото
"Для Китаю це був шок": путін сильно підставив Сі Цзіньпіна на тлі вторгнення рф в Україну"Для Китаю це був шок": путін сильно підставив Сі Цзіньпіна на тлі вторгнення рф в Україну
Росія з початку вторгнення в Україну втратила більше 5 тисяч одиниць технікиРосія з початку вторгнення в Україну втратила більше 5 тисяч одиниць техніки
Окупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертівОкупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертів
Последние новости
Подгружаем последние новости