Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив, що Білорусь дійсно може швидко перемістити свої війська до кордонів України, проте точно не за одну ніч. На своєму каналі в YouTube він оцінив ймовірність такого швидкого наступу РБ.

"Вони тримають шість батальйонних тактичних груп (БТГ) уздовж кордону. Ми припускаємо. Що вони можуть виставити до 20-25 БТГ. Якщо вони ротацію 6 батальйонних тактичних груп здійснюють 5-6 днів, то переміщення 20 БТГ, навіть комбінованим способом (це означає, що колісна техніка піде по дорогах, а гусенична – по залізниці), може зайняти кілька днів", – пояснив він.

Експерт наголошує, що наша розвідка слідкує за білоруською загрозою, тому ми знатимемо одразу, якщо війська РБ активізуються.

"По-друге, це ж масове переміщення техніки. Звичайно, наша розвідка буде це відстежувати, і ми будемо одразу знати, що техніка білоруської армії почала активний рух. Бачите, російська армія почала рух, і ми вже з вами знаємо, куди йдуть колони, які колони, скільки їх, яка техніка в цих колонах і в яких напрямках вони рухаються. Що стосується Білорусі - все те ж – розвідка працює. Все одразу буде їй відомо", - підсумував експерт.