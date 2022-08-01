Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка

В ГУР заявили, що сильною стороною окупантів є її здатність швидко перекидати техніку, інформує ZN.ua.

Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
© YouTube / Мир24

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що війська РФ можуть повернутися в Білорусь за два-три тижні у разі необхідності.

"Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", — зазначив Скібіцький в інтерв'ю The Guardian.

Скібіцький також наголосив, що сильною стороною окупантів є її здатність швидко перекидати техніку та війська з одного напрямку на інший.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією
В Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля боюВ Херсонській області війська РФ переодягаються у цивільний одяг та втікають з поля бою
Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступуЗібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу
Комплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШКомплекси РЕБ з боку Білорусі і посилення військ РФ під Кривим Рогом – ситуація на фронті від ГШ
Вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фотоВздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фото
Через свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка БританіїЧерез свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка Британії
Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіянДеокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян
Візи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни ЄвропиВізи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни Європи
Окупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі областіОкупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі області
РФ стягує інженерні війська в Херсонську областьРФ стягує інженерні війська в Херсонську область
Последние новости
Подгружаем последние новости