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2022-08-01
Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
В ГУР заявили, що сильною стороною окупантів є її здатність швидко перекидати техніку, інформує
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Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що війська РФ можуть повернутися в Білорусь за два-три тижні у разі необхідності.
"Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", — зазначив Скібіцький в інтерв'ю
Скібіцький також наголосив, що сильною стороною окупантів є її здатність швидко перекидати техніку та війська з одного напрямку на інший.
Анна Конюченко, ZN.ua