Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що війська РФ можуть повернутися в Білорусь за два-три тижні у разі необхідності.

"Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", — зазначив Скібіцький в інтерв'ю The Guardian.

Скібіцький також наголосив, що сильною стороною окупантів є її здатність швидко перекидати техніку та війська з одного напрямку на інший.