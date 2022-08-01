СБУ перехопила секретні документи РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині

Херсонці не сприймають ідеї «приєднання» та чинять активний спротив агресору

СБУ перехопила секретні документи РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині
СБУ розкрила плани окупантів щодо фейкових референдумів
© Getty Images

Українські спецслужби перехопили російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини – повідомляє прес-служба СБУ.

«За рахунок цього псевдоголосування рашисти сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу Росії. Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена», - зазначають у спецслужбі.

За інформацією правоохоронців, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «Волонтери zа Росію».

«Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ. Для цього «активісти» планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіа-ресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону», - додають у відомстві.

Крім того, за інформацією СБУ, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 «виборчих комісій» під керівництвом місцевих колаборантів. Склад «виборчкомів» мали затвердити вже до 1 серпня цього року.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти «доповідають» своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї «приєднання», чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.


Артем Руденко, ZN.ua





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