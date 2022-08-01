СБУ перехопила секретні документи РФ щодо псевдореферендуму на Херсонщині

Українські спецслужби перехопили російські документи, які регламентують проведення фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини – повідомляє прес-служба СБУ .

«За рахунок цього псевдоголосування рашисти сподіваються легітимізувати входження частини південної України до складу Росії. Вони уже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму і визначили основні напрями роботи з прив’язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена», - зазначають у спецслужбі.

За інформацією правоохоронців, основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації «Волонтери zа Росію».

«Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для росТБ. Для цього «активісти» планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні кремлю медіа-ресурси та блогери, яких масово перекидають до регіону», - додають у відомстві.

Крім того, за інформацією СБУ , представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 «виборчих комісій» під керівництвом місцевих колаборантів. Склад «виборчкомів» мали затвердити вже до 1 серпня цього року.

За даними Служби безпеки, для посилення електоральної підтримки загарбники пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів.

Проте згідно з перехопленими ворожими матеріалами колаборанти «доповідають» своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї «приєднання», чинять активний спротив та очікують на звільнення регіону від агресорів.