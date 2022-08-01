"Референдум" на Херсонщині, СБУ розкрили плани Кремля: "основну роль віддали..."

СБУ розсекретила плани Росії щодо «референдуму» на захопленій території Херсонської області

Як повідомляє прес-центр СБУ , окупанти вже розробили концепцію та обрали прив'язки до дат.

Зокрема, основну роль у проведенні «референдуму» на Херсонщині віддали прокремлівському руху «Волонтери за Росію».

За даними спецслужб, учасники повинні симітувати в регіоні підтримку окупантів місцевими жителями, а також створити сюжети постановки для росЗМІ.

У відомстві наголошують, що жителі Херсона не підтримують планів росії.

В той же час, колаборанти «доповідають» своїм російським кураторам, що українці не сприймають ідею «приєднання», чинять активний опір і очікують на звільнення регіону від агресорів.

Служба безпеки України встановила особи та місцезнаходження зрадників та їх координаторів.