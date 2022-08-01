Обстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки та медичний заклад

Поранення отримали троє людей.

Обстріл Миколаєва: пошкоджено приватні будинки та медичний заклад
© ДСНС України

Війська РФ продовжують обстрілювати Миколаївську область. В обласному центрі у понеділок, 1 серпня, внаслідок обстрілів зруйновано травмпункт однієї з лікарень, згорів гуманітарний склад із медикаментами та продовольством, пошкоджено приватні будинки, інформує Миколаївська ОВА в Facebook.

"Уночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір'їв, унаслідок чого поранень дістали троє людей. Унаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру", - йдеться у повідомленні.

В результаті пожежі в медичному диспансері зайнявся гуманітарний склад із медичними препаратами та продовольством, загиблих немає. Окупанти також обстріляли травмпункт однієї з лікарень. Пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв.


Анна Конюченко, ZN.ua





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