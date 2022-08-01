ЗСУ знешкодили дві розвідгрупи окупантів у Луганській області

Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут.

ЗСУ знешкодили дві розвідгрупи окупантів у Луганській області
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У неділю, 31 липня, українські військові знешкодили дві розвідувальні групи окупантів у Луганській області. Війська РФ хочуть розвинути наступ на Бахмут, але зазнають невдачі, заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Збройні сили України міцно тримають оборону, за цей час практично не підпустивши ворога. Окупанти були впевнені в швидкій та легкій перемозі, змінювали дати звитяг, але вже 1 серпня, а звітувати їм нема про що. Наразі чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Тобто, тактика та ж сама, що й боях у Луганській області", - зазначив Гайдай у Telegram.

Він наголосив, що за минулу добу війська РФ сім разів обстрілювали населені пункти і позиції наших військ зі ствольної артилерії та з мінометів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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