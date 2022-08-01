Окупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвісти

На початку квітня ЗСУ звільнили Київщину, у містечках та селах виявили жахаючі наслідки. В одній лише Бучі під час місячної окупації загинули щонайменше 400 людей, інформує ZN.ua.

Окупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвісти
На Київщині продовжують знаходити тіла вбитих під час окупації
© Андрій Нєбитов / facebook

Наразі зниклими безвісти внаслідок російської окупації Київщини вважаються близько трьох сотень людей. Тіла ще понад 200 вбитих окупантами жителів області не ідентифіковані. Таку статистику навів голова поліції регіону Андрій Нєбитов.

Наразі судмедексперти провели відбір ДНК, правоохоронці припускають, що частина громадян перебувають у полоні, зокрема в Білорусі.

“Проведена відповідна процедура по відбору ДНК. Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб. Не виключно, що деякі громадяни зараз знаходяться в полоні. Під час документування воєнних злочинів на Київщині ми з’ясували, що багато людей нині утримується на території Білорусії. За свідченнями очевидців цих осіб було викрадено окупантами з Гостомеля, Бучі та Ірпеня”, – зазначив Нєбитов.


Оксана Коваль, ZN.ua





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