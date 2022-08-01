Окупація Київщини: неідентифікованими залишаються тіла 216 людей, у 300 – статус зниклих безвісти

Наразі зниклими безвісти внаслідок російської окупації Київщини вважаються близько трьох сотень людей. Тіла ще понад 200 вбитих окупантами жителів області не ідентифіковані. Таку статистику навів голова поліції регіону Андрій Нєбитов.

Наразі судмедексперти провели відбір ДНК, правоохоронці припускають, що частина громадян перебувають у полоні, зокрема в Білорусі.

“Проведена відповідна процедура по відбору ДНК. Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб. Не виключно, що деякі громадяни зараз знаходяться в полоні. Під час документування воєнних злочинів на Київщині ми з’ясували, що багато людей нині утримується на території Білорусії. За свідченнями очевидців цих осіб було викрадено окупантами з Гостомеля, Бучі та Ірпеня”, – зазначив Нєбитов.