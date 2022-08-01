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2022-08-01
300 військових об’єктів vs 17 тисяч цивільних: ЦПД співставив кількість уражених ворогом цілей
Росіяни атакують цивільні об’єкти в 60 разів частіше, констатують в Центрі протидії дезінформації, інформує
Починаючи з 24 лютого російська армія атакувала цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові. Таку статистику
В цифрах – це 17.3 тисячі ударів о цивільних об’єктах і 300 – по військових. Передусім під удар потрапляє цивільна інфраструктура міст, що розташовані уздовж лінії фронту.
Оксана Коваль, ZN.ua