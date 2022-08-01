300 військових об’єктів vs 17 тисяч цивільних: ЦПД співставив кількість уражених ворогом цілей

Починаючи з 24 лютого російська армія атакувала цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові. Таку статистику наводить Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпки і оборони України.

В цифрах – це 17.3 тисячі ударів о цивільних об’єктах і 300 – по військових. Передусім під удар потрапляє цивільна інфраструктура міст, що розташовані уздовж лінії фронту.