300 військових об’єктів vs 17 тисяч цивільних: ЦПД співставив кількість уражених ворогом цілей

Росіяни атакують цивільні об’єкти в 60 разів частіше, констатують в Центрі протидії дезінформації, інформує ZN.ua.

Починаючи з 24 лютого російська армія атакувала цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові. Таку статистику наводить Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпки і оборони України.

В цифрах – це 17.3 тисячі ударів о цивільних об’єктах і 300 – по військових. Передусім під удар потрапляє цивільна інфраструктура міст, що розташовані уздовж лінії фронту.


Оксана Коваль, ZN.ua





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