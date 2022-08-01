Росіяни збільшують чисельність військ на криворізькому напрямку – ОК «Південь»

Окупанти нарощують військову присутність на півдні, аби не загальмувати контрнаступ ЗСУ

Росіяни збільшують чисельність військ на криворізькому напрямку – ОК «Південь»
© Getty Images

Російські окупанти нарощують чисельність військ на південній ділянці фронту, зокрема на криворізькому напрямку, аби не допустити прориву фронту підрозділами ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування «Південь».

Упродовж останньої доби росіяни парами гелікоптерів намагалися вдарити по наших позиціях в Бериславському й Каховському районах Херсонщини, але безрезультатно.

Натомість українська авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. А ракетно-артилерійські підрозділи завдали удар по ворожих станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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