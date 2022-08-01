Регулярна російська армія не нескінченна: рф зіткнулася з дилемою при вербуванні солдатів

окупанти, російські солдати, російські війська

Росія не може знайти достатньої кількості вояків, які готові йти воювати проти України.

Окупанти мають серйозні кадрові проблеми, все більше солдатів відмовляються воювати через масштабні втрати. Зокрема, за 5 місяців війни окупанти втратили більше солдатів, ніж США за 8 років війни в Іраку. Такі висновки зробили у матеріалі Die Welt .

окупанти, російські солдати, російські війська

За даними британського Міністерства оборони, на війні загинуло 25 000 російських солдатів, американське ЦРУ обережніше оцінює цю цифру в 15 000 осіб. В обох сценаріях втрати лише за п'ять місяців у багато разів перевищують американські втрати за вісім років війни в Іраку (майже 4500 осіб). В Україні назвали цифру приблизно 41000 загиблих російських солдатів.

Через наявну інформацію зараз росія не може знайти достатньої кількості вояків, які готові йти воювати проти України. Вони бояться приїхати додому у мішках. Тому командування росії вдається до залякування, примусу. Крім того, почалося активне вербування добровольців у в'язницях.

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Проте добровольців, схоже, не вистачає: за даними російських ЗМІ, чоловіків у Чеченській Республіці змушують ставати контрактниками.

Солдат уже насильно вербують і на окупованих територіях сходу України: ці люди мають мало підготовки, мало мотивації, немає належного обладнання. Насправді вони просто гарматне м'ясо.

Вказується ще одна проблема російської армії – ротацію. Жоден солдат не може просто так воювати понад півроку. Крім загиблих, росія має найближчим часом знайти заміну для виснажених. Регулярна російська армія не нескінченна.


Александра Павленко, politeka.net





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