РФ обстріляла Чернігівську та Сумську області із САУ та мінометів

Російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей з артилерії та мінометів, інформує ДПСУ.

"Учора, 31 липня, під ворожим вогнем опинилися три громади Сумської та Семенівська громада Чернігівської області", - зазначають прикордонники.

Окупанти обстріляли Білопільську громаду із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ. Прилетіло три міни та вісім снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 га пшениці.

Краснопільську громаду війська РФ накрили артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів із міномету та САУ. По території Середино-Будської громади ворог випустив 35 мінометних мін калібру 120 мм.

Зафіксовано шість "прильотів" в Семенівській громаді.