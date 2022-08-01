РФ обстріляла Чернігівську та Сумську області із САУ та мінометів

Унаслідок обстрілу знищено понад 20 га пшениці.

РФ обстріляла Чернігівську та Сумську області із САУ та мінометів
© ДПСУ

Російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей з артилерії та мінометів, інформує ДПСУ.

"Учора, 31 липня, під ворожим вогнем опинилися три громади Сумської та Семенівська громада Чернігівської області", - зазначають прикордонники.

Окупанти обстріляли Білопільську громаду із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ. Прилетіло три міни та вісім снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 га пшениці.

Краснопільську громаду війська РФ накрили артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів із міномету та САУ. По території Середино-Будської громади ворог випустив 35 мінометних мін калібру 120 мм.

Зафіксовано шість "прильотів" в Семенівській громаді.


Анна Конюченко, ZN.ua





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