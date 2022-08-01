РФ обстріляла Чернігівську та Сумську області із САУ та мінометів
Унаслідок обстрілу знищено понад 20 га пшениці.
Російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської областей з артилерії та мінометів, інформує
"Учора, 31 липня, під ворожим вогнем опинилися три громади Сумської та Семенівська громада Чернігівської області", - зазначають прикордонники.
Окупанти обстріляли Білопільську громаду із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ. Прилетіло три міни та вісім снарядів. В результаті обстрілу знищено понад 20 га пшениці.
Краснопільську громаду війська РФ накрили артилерійським вогнем: випущено понад два десятки боєприпасів із міномету та САУ. По території Середино-Будської громади ворог випустив 35 мінометних мін калібру 120 мм.
Зафіксовано шість "прильотів" в Семенівській громаді.