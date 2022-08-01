Ранкові обстріли житлового масиву у Харкові: під російським прицілом зупинки та будинки

Внаслідок обстрілу поранення отримали дві людини.

Ранкові обстріли житлового масиву у Харкові: під російським прицілом зупинки та будинки
© Марієнко Андрій / УНІАН

Зранку російські окупанти вчергове обстріляли Салтівський район Харкова. Ворог не цурається завдавати ударів по зупинках громадського транспорту, що є черговим терористичним актом проти мирних мешканців. Про вже, на жаль, систематичні обстріли повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

"Окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих" - попередив харків’ян Олег Синєгубов, інформує ZN.ua.

Подія сталася близько сьомої ранку. Під обстріл потрапила зупинка громадського транспорту, де перебувала людина, а також багатоповерхівки з прилеглою територією. Внаслідок чого, двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, вчора у Харкові пролунала ціла серія вибухів. В Немишлянському районі міста постраждала цивільна інфраструктура.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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