Ранкові обстріли житлового масиву у Харкові: під російським прицілом зупинки та будинки

Зранку російські окупанти вчергове обстріляли Салтівський район Харкова. Ворог не цурається завдавати ударів по зупинках громадського транспорту, що є черговим терористичним актом проти мирних мешканців. Про вже, на жаль, систематичні обстріли повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов .

"Окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях! За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих" - попередив харків’ян Олег Синєгубов, інформує ZN.ua .

Подія сталася близько сьомої ранку. Під обстріл потрапила зупинка громадського транспорту, де перебувала людина, а також багатоповерхівки з прилеглою територією. Внаслідок чого, двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, вчора у Харкові пролунала ціла серія вибухів. В Немишлянському районі міста постраждала цивільна інфраструктура.