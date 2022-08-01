Вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фото

Вздовж Антонівського мосту встановили "пірамідки": війська росії бояться нових ударів ЗСУ, фото

Російські пропагандисти самі не раз випадково спалили наявність відбивачів біля мосту, коли писали матеріали про ті самі попадання.

Російсько-окупаційні війська встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського мосту, що веде до Херсона. Таким чином, вони хочуть уберегтися від ракетних ударів з боку ЗСУ.

На плани окупантів звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Український блогер Сергій Стерненко опублікував відповідні фотографії.

"Супутникові знімки показали, що російські війська викопали траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі річки Дніпро) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам", - йдеться в повідомленні.

Водночас Стерненко наголосив, що це не допомагає зовсім. Ракети потрапляли неодноразово після того, як загарбники поставили ці "пірамідки". А щоб дізнатися про це, не треба дивитися супутникові знімки. Тому що російські пропагандисти самі не раз випадково спалили наявність відбивачів біля мосту, коли писали матеріали про ті самі попадання.

В ISW додали, що, судячи з кадрів у соціальних мережах, російські війська також намагаються відремонтувати міст. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський писав, що окупанти працюють без розрахунків навантаження та інженерних планів, просто накриваючи плитами пошкоджені ділянки.


Александра Павленко, politeka.net





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