"Для Китаю це був шок": путін сильно підставив Сі Цзіньпіна на тлі вторгнення рф в Україну

Японські експерти та потужні аналітичні центри в Сінгапурі вважають, що володимир путін попереджав президента Китаю Сі Цзіньпіна про вторгнення рф в Україну.

Про це розповів надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв'ю ТСН.

"І він йому сказав: три дні і все закінчиться. Коли цього не сталося, для Китаю це був дзвіночок, що путін не контролює ситуацію настільки, наскільки він обіцяв", — пояснив Корсунський.

Також посол повідомив, що є й другий фактор, яким у Китаї дуже стурбовані, — це зброя, яку росія продала КНР , в тому числі літаки.

"Як з’ясувалося, їхні "фантастичні" Су-35 можна збити за допомогою переносного ЗРК Stinger. Для Китаю це був шок. Бо їм розповідали, що це супер техніка, шалених грошей коштує. Тобто, Китай усвідомлює, що путін, коли говорив із Сі Цзіньпіном, швидше за все перебував під впливом свого оточення, яке сказало: стільки-то "консервів" надіслано до України, що Україна слаба, що є критика влади, що є підстави вважати, щойно колони довжиною 70 км з’являться поблизу Києва, то він впаде", — розповів дипломат.

Тому, на його думку, в Китаї відчули, що путін дуже сильно помилявся.

"І слава Богу. Україна показала свою силу. Інша справа, що різко міняти політику Пекін не буде. Але я думаю, і ця думка ґрунтується на тих аргументах, які я читав, дуже багато було публікацій на цю тему, що швидше за все путін цим підставив Сі Цзіньпіна", — наголосив експерт.