Росія з початку вторгнення в Україну втратила більше 5 тисяч одиниць техніки

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого втратила близько 5010 одиниць техніки. Про це повідомляє аналітичний проект Oryx, який за відкритими даними збирає інформацію про військові втрати сторін під час війни.

«Зараз візуально підтверджено, що #Росія втратила 5000 транспортних засобів та іншої важкої техніки з моменту початку вторгнення в #Україну 24 лютого», - йдеться у повідомленні проєкту.

#UkraineWar : #Russia is now visually confirmed to have lost 5000 vehicles and other pieces of heavy equipment since it began its invasion of #Ukraine on February 24.



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/AYIhvgs5nc — Oryx (@oryxspioenkop) July 31, 2022

З повним списком знищеної техніки російських окупантів можна ознайомитись за наступним посиланням.

За даними аналітиків того ж проекту, втрати України оцінюються у 1386 одиниць.