Росія з початку вторгнення в Україну втратила більше 5 тисяч одиниць техніки

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого втратила близько 5010 одиниць техніки. Про це повідомляє аналітичний проект Oryx, який за відкритими даними збирає інформацію про військові втрати сторін під час війни.

«Зараз візуально підтверджено, що #Росія втратила 5000 транспортних засобів та іншої важкої техніки з моменту початку вторгнення в #Україну 24 лютого», - йдеться у повідомленні проєкту.