Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту — посол

Зараз дипломати працюють, аби отримати саме протимінні кораблі, інформує ZN.ua.

Британія передасть Україні кілька військових кораблів зі свого флоту — посол
© ВМС ЗС України / Facebook

Посол України в Британії Вадим Пристайко розповів, що у Лондоні прийняли рішення передати нашій країні кілька військових кораблів. Він відвідав один з таких, там вже проходять навчання для захисників. Про це посол розповів виданню "Суспільне".

"На ньому вже зараз проходять навчання наші військові. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька", - зазначив дипломат.

При цьому посол нагадав, що після нападу РФ на Україну 24 лютого Туреччина закрила для військових кораблів протоки в Чорному морі.

"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. 2 - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військових морських сил Її Величності", - зазначив посол.

Пристайко додав, що ці кораблі будуть модернізовані: їх перероблять, оновлять і додадуть туди обладнання, необхідне ЗСУ.

"Але це не тільки 2 кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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