Окупанти під Ізюмом зазнали величезних втрат і кинули прапор дивізії: частину буде розформовано

Російське окупаційне військо потерпає від серйозних втрат унаслідок успішних дій ЗСУ. Зокрема, під Ізюмом холодноярці з 93 ОМБр знищили значну кількість окупантів і їхньої техніки, через що ворожа дивізія розформувалася, інформує Апостроф .

Про це повідомив волонтер Роман Донік.

Окрім того, що 150 стрілецька дивізія ЗС країни-терориста РФ понесла рекордні втрати під Ізюмом у Харківській області від українських бійців 93 ОМБ "Холодний Яр", окупанти в її складі покинули свій бойовий прапор, тікаючи від ударів ЗСУ.

Як відомо, за втрату бойового прапора частину розформовують. Останній раз її формували ще в 2016 році у Ростовській області РФ , коли Кремль починав підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну.

"Але тепер її чекає ще одне формування. Якщо буде кому формувати", - наголосив Донік.