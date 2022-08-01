Моравецький порівняв війну проти України з Варшавським повстанням та пояснив, чому ми повинні вистояти

Він наголосив, що в момент, коли здавалося, що спротив і боротьба є безглуздими, наш народ все ж скористався своїм правом на захист, інформує ZN.ua.

Моравецький порівняв війну проти України з Варшавським повстанням та пояснив, чому ми повинні вистояти
© Facebook/Donald Tusk

Якщо Росія знову вдарить і їй вдасться поглинути якусь частину України, наша держава все одно вистоїть, переконаний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Його слова цитує "Польське радіо".

"Росія не зможе знищити Україну, – висловив впевненість Моравецький під час урочистостей на згадку про Варшавське повстання, додаючи, що люди, які брали в ньому участь, "не обирали між свободою та поневоленням, вони обирали між свободою та знищенням, тому що покора означала згоду на знищення народу". - "Хто не входить у бій, той програє на старті. Той, хто входить у бій, дає собі шанс вижити. І це напевно урок війни проти України".

Він пояснив, що і на початку Варшавського постання, і вранці 24 лютого здавалося, що спротив і боротьба є абсолютно безглуздими, "Україна мала впасти за кілька днів, проти колишньої імперії їй ніхто не давав шансів".

"Всупереч цьому Україна стоїть всі наступні місяці. І хоча результат війни ще невідомий, я вже знаю, що Україна виживе. Український народ відродився завдяки цій війні, знайшов у собі віру, якої не мав, можливо, ніколи, знайшов у собі надію та відвагу, а найбільше довів собі, що сила волі здатна зупинити вироки історії", – наголосив Моравецький.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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