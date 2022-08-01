В окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – Хлань
У місті пролунав сильний вибух і боєприпаси продовжують детонувати
В тимчасово окупованому Скадовську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. Про це
«В тимчасово окупованому Скадовську попередньо потрапляння у склад росіян. Після сильного вибуху над містом видно червоне зарево, здійнялась пожежа, чути детонацію. Вдень була «бавовна» біля Берислава, на вечір Скадовськ. Слава ЗСУ!», – написав Сергій Хлань.
Відео пожежі
«Горять склади російської армії поблизу окупованого Скадовська. Очевидно, це результати нових ударів ракет HIMARS. За інформацією місцевих жителів, влучання прийшлось на склади окупантів», – написав Бутусов.