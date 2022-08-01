В окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – Хлань

У місті пролунав сильний вибух і боєприпаси продовжують детонувати

В окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – Хлань
© Суспильне

В тимчасово окупованому Скадовську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«В тимчасово окупованому Скадовську попередньо потрапляння у склад росіян. Після сильного вибуху над містом видно червоне зарево, здійнялась пожежа, чути детонацію. Вдень була «бавовна» біля Берислава, на вечір Скадовськ. Слава ЗСУ!», – написав Сергій Хлань.

Відео пожежі опублікував журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

«Горять склади російської армії поблизу окупованого Скадовська. Очевидно, це результати нових ударів ракет HIMARS. За інформацією місцевих жителів, влучання прийшлось на склади окупантів», – написав Бутусов.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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