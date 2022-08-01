Місія НАТО в Косово втрутиться, якщо стабільність в регіоні буде під загрозою – заява НАТО

Міжнародні сили під керівництвом НАТО в Косово під назвою KFOR втрутяться, якщо стабільність на кордонах Косово і Сербії буде під загрозою. Про це сказано в офіційному пресрелізі KFOR у Twitter .

Там сказано зокрема, що загальна ситуація з безпекою в північних муніципалітетах Косова напружена, інформує ZN.ua .

«Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить і готова втрутитися, якщо стабільність буде під загрозою, відповідно до свого мандату, який випливає з Резолюції РБ ООН 1244 від 1999 року. Наша місія KFOR під керівництвом НАТО повністю зосереджена на щоденному виконанні своїх завдань ООН мандат на забезпечення безпечного середовища та свободи пересування для всіх жителів Косова», – сказано в пресрелізі.

Також повідомляється, що командувач KFOR підтримує контакт з усіма причетними до безпекової ситуації сторонами, включаючи представників органів Косово та начальника Генштабу Сербії.