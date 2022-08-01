Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян

Посадовець зазначив, що вигнати загарбників з регіону важливо до початку опалювального сезону, інформує ZN.ua.

Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян
© zp.comments.ua

ЗСУ роблять все можливе, щоб звільнити окуповані території Запорізької області і за певних умов зможуть зробити це до кінця 2022 року. Таку думку висловив голова місцевої ОВА Олександр Старух в інтерв’ю «Укрінформ».

За словами посадовця, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він разом з військовими виробили спільну стратегію оборони області, суть якої полягала у недопущенні окупантів до Запоріжжя. Зупинившись на підступах до міста, вони не мають змоги обстрілювати його з РСЗВ та гармат, оскільки дальність дії їхньої артилерії недостатня.

Старух зазначив, що у регіоні постійно створюють нові укріплення. Зокрема, йдеться про сотні кілометрів шанців, які допомагали створювати люди з різних регіонів Україні. Він підкреслив, що в області є багато мотивованих та сильних бійців, які готові відбивати наступ росіян. Посадовець зазначив, що сподівається на звільнення області до кінця 2022 року, оскільки дуже важливою є організація опалювального сезону в регіоні.

«Так звані реперні точки – 1 вересня та початок опалювального сезону. По-перше, організація освітнього процесу, щоб діти мали можливість для розвитку. По-друге, без єдності важко буде забезпечити населення теплом. Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів. Сподіваємося, що вдасться деокупувати область найближчим часом. Це, на жаль, залежить не лише від нас. Але, ми в це віримо, і ми це зробимо! Головне, ми всі разом на це працюємо», – сказав Старух.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині"Тим краще для нас": від розпачу буряти та росіяни стріляють один в одного, що відбувається на Херсонщині
Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідкаВійська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
Миколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гарматиМиколаївські десантники знищують росіян з їхньої ж гармати
Росіяни збільшують чисельність військ на криворізькому напрямку – ОК «Південь»Росіяни збільшують чисельність військ на криворізькому напрямку – ОК «Південь»
Через свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка БританіїЧерез свою вразливість на запорізькому напрямку росіяни перекидають туди сили з Донбасу — розвідка Британії
В окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – ХланьВ окупованому Скадовську знову «бавовна»: вибухають боєприпаси росіян – Хлань
Росіян вважають ідіотами? Пропаганда РФ солому видала за ракети РСЗВ HIMARSРосіян вважають ідіотами? Пропаганда РФ солому видала за ракети РСЗВ HIMARS
Росіянам слід приготуватися до серії вибухів – ЧубаровРосіянам слід приготуватися до серії вибухів – Чубаров
Візи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни ЄвропиВізи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни Європи
Окупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі областіОкупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі області
Последние новости
Подгружаем последние новости