Деокупація Запоріжжя: Старух вірить, що до кінця року ЗСУ можуть звільнити область від росіян

ЗСУ роблять все можливе, щоб звільнити окуповані території Запорізької області і за певних умов зможуть зробити це до кінця 2022 року. Таку думку висловив голова місцевої ОВА Олександр Старух в інтерв’ю «Укрінформ» .

За словами посадовця, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він разом з військовими виробили спільну стратегію оборони області, суть якої полягала у недопущенні окупантів до Запоріжжя. Зупинившись на підступах до міста, вони не мають змоги обстрілювати його з РСЗВ та гармат, оскільки дальність дії їхньої артилерії недостатня.

Старух зазначив, що у регіоні постійно створюють нові укріплення. Зокрема, йдеться про сотні кілометрів шанців, які допомагали створювати люди з різних регіонів Україні. Він підкреслив, що в області є багато мотивованих та сильних бійців, які готові відбивати наступ росіян. Посадовець зазначив, що сподівається на звільнення області до кінця 2022 року, оскільки дуже важливою є організація опалювального сезону в регіоні.

«Так звані реперні точки – 1 вересня та початок опалювального сезону. По-перше, організація освітнього процесу, щоб діти мали можливість для розвитку. По-друге, без єдності важко буде забезпечити населення теплом. Наразі газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах. Багато складних моментів. Сподіваємося, що вдасться деокупувати область найближчим часом. Це, на жаль, залежить не лише від нас. Але, ми в це віримо, і ми це зробимо! Головне, ми всі разом на це працюємо», – сказав Старух.