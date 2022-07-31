Українців попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Чотири носії крилатих ракет морського базування перебувають у бойовій готовності до завдання ударів, інформує ZN.ua.

Українців попередили про загрозу ракетних ударів з моря
У ОК Південь попередили про загрозу ракетних ударів із моря
© ОК Південь

Жителів прибережних територій попередили про високу загрозу ракетного обстрілу російської армії з Чорного моря.

За даними Оперативного командування Південь, 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії маневрують у Чорному морі біля Кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є шість носіїв крилатих ракет Калібр (44 ракети) та чотири великі десантні кораблі.

"Враховуючи любов ворога до сакральності та видатних дат, загроза ракетної атаки з моря максимально висока, але це не виключає застосування авіації та наземних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ також додали, що корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФУкраїнська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ
У Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВАУ Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВА
Відставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для УкраїниВідставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для України
Жителі Криму почали усвідомлювати загрозу перенесення війни на територію півострова — ГУРЖителі Криму почали усвідомлювати загрозу перенесення війни на територію півострова — ГУР
Росіяни завдали 9 авіаударів по позиціях ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини, але промахнулисяРосіяни завдали 9 авіаударів по позиціях ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини, але промахнулися
"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку: росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації
За п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українцівЗа п’ять місяців війни США прийняли сто тисяч українців
Удар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язненняУдар по Оленівці: причетним до вбивства українців загрожує довічне ув’язнення
Соціологи розповіли, скільки українців проголосували б за вступ в ЄС і НАТО на референдуміСоціологи розповіли, скільки українців проголосували б за вступ в ЄС і НАТО на референдумі
"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші"Прилетіло більше 20 ракет": повідомлено про загрозу наступу з Білорусі по суші
Последние новости
Подгружаем последние новости