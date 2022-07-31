Українців попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Жителів прибережних територій попередили про високу загрозу ракетного обстрілу російської армії з Чорного моря.

За даними Оперативного командування Південь, 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії маневрують у Чорному морі біля Кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є шість носіїв крилатих ракет Калібр (44 ракети) та чотири великі десантні кораблі.

"Враховуючи любов ворога до сакральності та видатних дат, загроза ракетної атаки з моря максимально висока, але це не виключає застосування авіації та наземних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ також додали, що корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.