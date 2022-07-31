Українців попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Чотири носії крилатих ракет морського базування перебувають у бойовій готовності до завдання ударів, інформує
Жителів прибережних територій попередили про високу загрозу ракетного обстрілу російської армії з Чорного моря.
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"Враховуючи любов ворога до сакральності та видатних дат, загроза ракетної атаки з моря максимально висока, але це не виключає застосування авіації та наземних ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні.
У ЗСУ також додали, що корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури у глибині території України.