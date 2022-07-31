У Європі розгоряється новий конфлікт, Сербія погрожує "денацифікацією": перші кадри того, що відбувається

На кордоні Сербії та Косова неспокійно. Чути звуки пострілів та повітряна тривога.

Про це повідомляє Nexta.

ЗМІ повідомляють, що армія Сербії приведена у стан підвищеної бойової готовності. Серби починають будувати барикади. Косівський спецназ закрив кордон.

Тим часом топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність "денифікації Балкан".

Таку заяву він виклав на своїй сторінці у Twitter .

"Мені все більше здається, що Сербія буде змушена розпочати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - написав він.

Твіт Джукановича викликав бурхливу реакцію та жорстку критику з боку деяких користувачів Twitter , які нагадали, що термін "денацифікація" був використаний Росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.

Втім, це не зупинило Джукановича. "Ого, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога...", - згодом написав він.

Слід зазначити, що лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Олександр Вучич. Останній неодноразово заявляв про спроби західних країн інтерпретувати зовнішню політику Сербії так, ніби великий Путін дає вказівки малому Путіну.