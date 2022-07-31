В Болгарії вибухнув склад боєприпасів компанії, яка постачає Україні зброю

Під болгарським містом Карнобатом на складі боєприпасів компанії «ЕМКО» стався вибух – повідомляє видання BNR.

За повідомленням видання подія сталась у неділю, 31 липня, близько 4 години ранку. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Місце події було обстежено безпілотником, територію буде закрито протягом 72 годин.

Власник складу Еміліан Гебрев повідомив, що там зберігалися застарілі боєприпаси, які були замовлені компаніями, але не були сплачені.

«Ні про яку людську помилку не йдеться, тому що людської помилки немає. О четвертій ранку пролунав вибух, а потім спалахнув склад. Що було всередині, ніхто сказати не може. Протягом 24 годин заходити всередину заборонено, але це, в принципі, боєприпаси, якісь уже не потрібні на заводі. Якась фірма колись замовляла, потім через несплату не отримала товар, а нам не залишилося іншого вибору, як зберігати його там», - повідомив власник складу.

За словами заступника міського голови Карнобата Стефки Іванової, ні людських жертв, ні загрози для населення немає.