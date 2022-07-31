На Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікою

Близько 80-ти окупантів було ліквідовано

На Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікою
На Херсонщині знищено ешелон росіян
© depositphotos/fotorobs

В Херсонській області Збройні сили України ударом HIMARS знищили залізничний ешелон окупантів який прибув із Криму – повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«У ніч із п'ятниці на суботу, високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка, Херсонської області», - повідомив Сергій Братчук.

За його інформацією втрати живої сили окупантів склали - близько 80-ти осіб загиблими та 200 осіб пораненими.


Артем Руденко, ZN.ua





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