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2022-07-31
Колишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у Харкові
Інформацію поширював через проросійський Telegram-канал
Експоліцейський здавав окупантам позиції ЗСУ© Офіс генерального прокурора
Правоохоронці повідомили про підозру двом особам, які поширювали інформацію про переміщення, рух і розташування ЗСУ – повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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«Відео вони розмістили у проросійському Telegram-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України», зазначають в прокуратурі.
Інформація, яку поширювали зловмисники, не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами.
Артем Руденко, ZN.ua