Колишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у Харкові

Правоохоронці повідомили про підозру двом особам, які поширювали інформацію про переміщення, рух і розташування ЗСУ – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових.

«Відео вони розмістили у проросійському Telegram-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України», зазначають в прокуратурі.

Інформація, яку поширювали зловмисники, не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами.