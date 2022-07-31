Колишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у Харкові

Інформацію поширював через проросійський Telegram-канал

Колишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у Харкові
Експоліцейський здавав окупантам позиції ЗСУ
© Офіс генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру двом особам, які поширювали інформацію про переміщення, рух і розташування ЗСУ – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік спільно зі своїм знайомим, який є колишнім правоохоронцем, здійснювали у Харкові відеозйомку місць розташувань українських військових.

«Відео вони розмістили у проросійському Telegram-каналі, який використовується спецслужбами країни-агресора для ведення підривної діяльності проти України», зазначають в прокуратурі.

Інформація, яку поширювали зловмисники, не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ та іншими уповноваженими державними органами.


Артем Руденко, ZN.ua





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