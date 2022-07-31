Newsweek: Норвезький експерт допустив, що кінець режиму Путіна вже почався

Він вказав на той факт, що за 22 роки правління Путіна в російській економіці майже нічого не змінилося, інформує ZN.ua.

Newsweek: Норвезький експерт допустив, що кінець режиму Путіна вже почався
© Офіційний сайт Кремля

Режим російського автократа Владіміра Путіна «вже на початку свого кінця» через провальне військове вторгнення в Україну.

Так вважає норвезький політолог і соціальний антрополог, директор Інституту Фрідтьорфа Нансена Івер Нейманн. Російський диктатор наказав армії РФ почати вторгнення в Україну в кінці лютого, оголосивши про бажання захопити територію всього Донбасу.

Однак, як пише Newsweek, досі Москві не вдалося досягти своїх головних цілей через потужний спротив армії України, якого, вочевидь, ніхто не чекав. Бої досі тривають на українському сході і півдні. Міжнародна спільнота засудила російське вторгнення на тлі повідомлень про російські воєнні злочини і відсутність будь-яких причин для війни. Санкції, запроваджені країнами Заходу, завдали удар по російській економіці і правлінню Путіна, хоча опитування свідчать, що багато росіян підтримують свого автократа.

Однак, Нейманн прогнозує, що наслідки вторгнення в Україну можуть сприяти «початку кінця» влади Путіна. Він вказав на велику кількість супутніх факторів, які можуть негативно вплинути на російську економіку. Після початку війни компанії почали тікати з РФ. А кількість країн, готових приймати російський експорт, теж сильно скоротилася.

«Тож за 22 роки правління Путіна дуже мало, якщо взагалі щось насправді змінилося в економіці. І мене приголомшує, що Путін, який пройшов марксистську підготовку, не зрозумів, що матеріальні фактори критично важливі», - сказав Нейманн.

Він визнав, що важко передбачити, коли саме впаде режим Путіна, так само як і що буде після цього.

«Його режим проробив ретельну роботу, щоб викорінити будь-які проявит організованого ліберального мислення чи роботи в Росії. Це погано для країни і добре для режиму Путіна», - сказав норвезький експерт.


Лесь Димань, ZN.ua





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