Newsweek: Норвезький експерт допустив, що кінець режиму Путіна вже почався

Режим російського автократа Владіміра Путіна «вже на початку свого кінця» через провальне військове вторгнення в Україну.

Так вважає норвезький політолог і соціальний антрополог, директор Інституту Фрідтьорфа Нансена Івер Нейманн. Російський диктатор наказав армії РФ почати вторгнення в Україну в кінці лютого, оголосивши про бажання захопити територію всього Донбасу.

Однак, як пише Newsweek , досі Москві не вдалося досягти своїх головних цілей через потужний спротив армії України, якого, вочевидь, ніхто не чекав. Бої досі тривають на українському сході і півдні. Міжнародна спільнота засудила російське вторгнення на тлі повідомлень про російські воєнні злочини і відсутність будь-яких причин для війни. Санкції, запроваджені країнами Заходу, завдали удар по російській економіці і правлінню Путіна, хоча опитування свідчать, що багато росіян підтримують свого автократа.

Однак, Нейманн прогнозує, що наслідки вторгнення в Україну можуть сприяти «початку кінця» влади Путіна. Він вказав на велику кількість супутніх факторів, які можуть негативно вплинути на російську економіку. Після початку війни компанії почали тікати з РФ . А кількість країн, готових приймати російський експорт, теж сильно скоротилася.

«Тож за 22 роки правління Путіна дуже мало, якщо взагалі щось насправді змінилося в економіці. І мене приголомшує, що Путін, який пройшов марксистську підготовку, не зрозумів, що матеріальні фактори критично важливі», - сказав Нейманн.

Він визнав, що важко передбачити, коли саме впаде режим Путіна, так само як і що буде після цього.

«Його режим проробив ретельну роботу, щоб викорінити будь-які проявит організованого ліберального мислення чи роботи в Росії. Це погано для країни і добре для режиму Путіна», - сказав норвезький експерт.