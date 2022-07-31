У Німеччині сперечаються про відключення АЕС на тлі проблем із постачанням газу

Зростання занепокоєння з приводу наслідків потенційного відключення російського газу підігріває дебати в Німеччині, чи слід країні відключати три останні атомні електростанції наприкінці цього року, як планувалося раніше, повідомляє AP.NEWS ..

Головний опозиційний блок "Союз" дедалі частіше виступає із вимогами продовжити термін служби атомних станцій. Аналогічні заклики звучать і від найменшої партії у коаліційному уряді канцлера Олафа Шольца – пробізнесменів Вільних демократів.

"Багато говорить за те, щоб не відключати безпечні та кліматично сприятливі атомні електростанції, а за необхідності використовувати їх до 2024 року", - заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер Вільних демократів, в інтерв'ю недільній газеті Bild am Sonntag. Він закликав міністра економіки Роберта Хабека, який відповідає за енергетику, припинити використання газу для вироблення електроенергії.

Заклики до розширення використання ядерної енергії незручні для двох інших партій правлячої коаліції — лівоцентристських соціал-демократів Шольца та, особливо, екологічних "зелених" Хабека. Опозиція до ядерної енергетики є наріжним каменем ідентичності "зелених"; уряд соціал-демократів та "зелених" започаткував відмову Німеччини від ядерної енергетики два десятиліття тому.