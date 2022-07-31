Візи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни Європи

Ізоляція російських громадян може посилитись, їм просто перестануть видавати візи на відвідування країн Європи.

Російських громадян можуть позбавити можливості подорожувати до країн Європейського Союзу. З такою ініціативою виступила влада країн Балтії. Про це повідомляє ТСН.

Так, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич закликав ЄС заборонити видачу громадянам росії туристичних віз. А глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що запропонує Євросоюзу закрити в'їзд до країн спільноти для громадян росії. Естонія також припинила видачу навчальних віз та посвідки на проживання громадянам росії.

"Справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", – каже Урмас Рейнсалу.

Зазначимо, що зараз сезон відпусток у розпалі, а Євросоюз завжди був популярним курортним напрямком для росіян. Втім, зараз подорожі громадян країни-агресора дуже ускладнилися – європейське небо для рейсів із росії закрите. А деякі країни ЄС призупинили видачу шенгенських віз, серед них Польща, Латвія, Литва, Чехія, Естонія.

Проте Єврокомісія заявила, що жодна країна ЄС не може повністю заборонити видачу віз. Проте МЗС Росії припускає, що в перспективі росіянам можуть припинити видачу шенгенських віз.