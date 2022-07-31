У Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВА

Військові РФ саджають людей у підвали, б‘ють струмом, знущаються та вимагають гроші, інформує ZN.ua.

У Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВА
© Getty Images

На тимчасово окупованій території Запорізької області 191 українець перебуває в заручниках у російських загарбників. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух в інтерв‘ю Укрінформу.

«Із березня російські війська захопили в заручники 453 (станом на 30 липня – ред.) людини на території Запорізької області. Це не військовополонені, це заручники», – підкреслив голова ОВА.

За його словами, 191 українець зі 453 досі в полоні. Зокрема, серед заручників окупантів шестеро представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств, установ, закладів та організацій.

Голова ОВА додав, що військові РФ саджають заручників у підвали, б‘ють струмом, знущаються, вимагають гроші, тиснуть на родини полонених та погрожують викраденням дітей.

Старух також повідомив, що п‘ятеро неповнолітніх стали заручниками окупантів. Він уточнив, що трьох з них уже звільнили, двох ще ні. Голова ОВА підкреслив, що росіяни просто ведуть терористичну діяльність.

«Тих людей, яких утримують тимчасово на день чи два, погрожуючи, вимагаючи – їх узагалі тисячі», – додав він.

Старух підкреслив, що такі громадяни є не військовополоненими, а заручниками, однак, попри це кілька десятків із них вдалося визволити за процедурою обміну. Але, зазначив голова ОВА, останнім часом таких обмінів немає.

Також Старух додав, що за наявною інформацією, загарбники утримують заручників на території України – «частину вивозили на Донбас, частину в Крим». За його словами, підтвердження інформації щодо примусової депортації громадян наразі немає.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Українців попередили про загрозу ракетних ударів з моряУкраїнців попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Знищено потяг окупантів із 40 вагонами у складі: втрати агресора колосальніЗнищено потяг окупантів із 40 вагонами у складі: втрати агресора колосальні
Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зониЖителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони
Окупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі областіОкупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі області
На базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиціНа базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиці
Обстріл Донецької області: згоріло 150 га поля з пшеницеюОбстріл Донецької області: згоріло 150 га поля з пшеницею
Війська РФ обстріляли три громади в Сумській області: є загиблі та пораненіВійська РФ обстріляли три громади в Сумській області: є загиблі та поранені
Гуманітарна ситуація в Луганській області катастрофічна – ГайдайГуманітарна ситуація в Луганській області катастрофічна – Гайдай
Лукашенко став майже повністю залежним від Росії — Міноборони БританіїЛукашенко став майже повністю залежним від Росії — Міноборони Британії
Батальйон окупантів "Тигр" направляють до України: у командуванні "Південь" роз'яснили, хто вони такіБатальйон окупантів "Тигр" направляють до України: у командуванні "Південь" роз'яснили, хто вони такі
Последние новости
Подгружаем последние новости