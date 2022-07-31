У Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВА

На тимчасово окупованій території Запорізької області 191 українець перебуває в заручниках у російських загарбників. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух в інтерв‘ю Укрінформу.

«Із березня російські війська захопили в заручники 453 (станом на 30 липня – ред.) людини на території Запорізької області. Це не військовополонені, це заручники», – підкреслив голова ОВА.

За його словами, 191 українець зі 453 досі в полоні. Зокрема, серед заручників окупантів шестеро представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств, установ, закладів та організацій.

Голова ОВА додав, що військові РФ саджають заручників у підвали, б‘ють струмом, знущаються, вимагають гроші, тиснуть на родини полонених та погрожують викраденням дітей.

Старух також повідомив, що п‘ятеро неповнолітніх стали заручниками окупантів. Він уточнив, що трьох з них уже звільнили, двох ще ні. Голова ОВА підкреслив, що росіяни просто ведуть терористичну діяльність.

«Тих людей, яких утримують тимчасово на день чи два, погрожуючи, вимагаючи – їх узагалі тисячі», – додав він.

Старух підкреслив, що такі громадяни є не військовополоненими, а заручниками, однак, попри це кілька десятків із них вдалося визволити за процедурою обміну. Але, зазначив голова ОВА, останнім часом таких обмінів немає.

Також Старух додав, що за наявною інформацією, загарбники утримують заручників на території України – «частину вивозили на Донбас, частину в Крим». За його словами, підтвердження інформації щодо примусової депортації громадян наразі немає.