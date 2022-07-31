Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони

З деяких населених пунктів 80% мешканців виїхали.

Жителів Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони
© Радио Свобода

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що жителі Запорізької області мають виїхати із зони бойових дій.

"Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли… Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій. Для нас є приорітетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей. На жаль, на окупованих територіях через дії російських загарбників траплялися випадки загибелі мирного населення. Кількість загиблих невелика, але кожна смерть – це велика трагедія", – наголосив Старух в інтерв'ю "Укрінформу".

Голова ОВА також зазначив, що з деяких населених пунктів 80% мешканців виїхали, а з деяких раніше виїхали, але нині знову повертаються.


Анна Конюченко, ZN.ua





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