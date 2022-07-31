Російські мародери "вкрали" у США авіаносець заради пропаганди: "Бо свого більше немає"

Російські мародери "вкрали" у США авіаносець заради пропаганди: "Бо свого більше немає"

У країні-мародері, у Тюмені повісили плакат із вітанням з днем ??військово-морського флоту рф.

При цьому зображення супроводжували американським авіаносцем "Джордж Буш".

У мережі користувачі з гумором відреагували на цей епізод.

"Навіть пропагандистський плакат не змогли зробити, нічого не вкравши. Бо свого більше немає. Бо «своє» тепер патрулює дно Чорного Моря

"Доречі. Український «Нептун» також передає свої полум’яні вітання залишкам російського флоту. І бажає їм скорішого возз’єднання із підводною делегацією судна-побратима «Москви», - пише замкерівника Громадської Ради при Одеській ОДА Сергій Варламов.

"Просто кузя (єдиний авіаносець рф Адмирал Кузнєцов, який вже довго знаходиться на ремонті - ред.) не фотогенично виглядає та ще й топить власні плавучі доки".

"Американські літаки , пілоти боні і клайд класична тупа русня".

"Не можемо повторити"


Алексей Ионов, politeka.net





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