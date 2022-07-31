Окупанти тікають від Запоріжжя: відводять війська та техніку на півночі області

Російські окупанти тікають з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка, що в Запорізькій області, після потужних ударів Збройних Сил України по їхніх позиціях 29 липня, інформує Апостроф .

Про це повідомили в ГУР.

Українські військові завдали ударів по позиціях росіян поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, у результаті чого окупанти почали відводити особовий склад і техніку на інші позиції, а близько 40 поранених доставили в госпіталь у Пологах.

"Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ", - додали в ГУР.

Водночас російські окупанти намагаються зробити інсценування, що нібито відведення військ - це планова ротація. Насправді росіяни збираються повністю покинути селища, тому вже розміновують під'їздні дороги.