На базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиці

У неділю, 31 липня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух поряд з аеродромом, де російські загарбники відбудовують злітну смугу, інформує Апостроф.

Про це повідомляє РІА "Мелітополь", опублікувавши фото наслідків прильоту.

Очевидці пишуть у соцмережах про те, що вибух був такий гучний, що його могли почути і в сусідніх селах. Після вибуху місцеві жителі побачили дим біля аеродрому в Мелітополі, який рашисти використовують як командний пункт і військову базу для своїх літаків та вертольотів.

ЗСУ та офіційні особи поки не розкривали подробиць цього вибуху. Українські захисники вже кілька разів до цього обстрілювали окупований російською армією аеродром у місті.

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv


Катерина Глянько, Апостроф





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