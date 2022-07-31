Обстріл Донецької області: згоріло 150 га поля з пшеницею

Поблизу Білої Гори у Донецькій області в результаті обстрілів військами РФ згоріло 150 га поля з пшеницею, інформує ДСНС.

"Костянтинівські рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу за межами с. Біла Гора Краматорського району. Горіла пшениця на корені площею 10 га. До прибуття підрозділів вогонь знищив 150 гектарів поля", - наголосили рятувальники.

Пожежу загасили. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає.