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2022-07-31
Працівники дивом вижили: фото наслідків удару із С-300 по підприємству в Харкові
Уночі 31 липня російське окупаційне військо обстріляло Харків і прилеглі населені пункти. Зокрема, ворог влучив по виробничій будівлі в Немишлянському районі - охоронець й електрик дивом вижили, інформує
Про це повідомили в регіональному Центрі екстренної медичної допомоги, передає 24 канал.
Росіяни поцілили по цивільній виробничій будівлі в Харкові, яка розташована в Немишлянському районі міста, з зенітно-ракетного комплексу С-300, що спровокувало займання обладнання та готової поліграфічної продукції.
У момент удару на об'єкті знаходились охоронець та електрик, яким вдалося вижити. Електрик був в офісі на останньому поверсі будівлі, частина якої поблизу нього повністю обвалилася.
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Фото: Анна Черненко, 24 канал
Ліза Бровко, Апостроф