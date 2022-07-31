Працівники дивом вижили: фото наслідків удару із С-300 по підприємству в Харкові

Уночі 31 липня російське окупаційне військо обстріляло Харків і прилеглі населені пункти. Зокрема, ворог влучив по виробничій будівлі в Немишлянському районі - охоронець й електрик дивом вижили, інформує Апостроф.

Про це повідомили в регіональному Центрі екстренної медичної допомоги, передає 24 канал.

Росіяни поцілили по цивільній виробничій будівлі в Харкові, яка розташована в Немишлянському районі міста, з зенітно-ракетного комплексу С-300, що спровокувало займання обладнання та готової поліграфічної продукції.

У момент удару на об'єкті знаходились охоронець та електрик, яким вдалося вижити. Електрик був в офісі на останньому поверсі будівлі, частина якої поблизу нього повністю обвалилася.

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал

Фото: Анна Черненко, 24 канал


Ліза Бровко, Апостроф





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