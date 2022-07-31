Війська РФ обстріляли три громади в Сумській області: є загиблі та поранені

В області зафіксовано понад 80 "прильотів".

Війська РФ обстріляли три громади в Сумській області: є загиблі та поранені
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

У суботу, 30 липня, війська РФ обстріляли три громади в Сумській області. Зафіксовано 86 "прильотів", зазначив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл ? 18 "прильотів", після 17.00 ? артобстріл, 7 "прильотів". Також після 20 був артобстріл, близько 13 "прильотів". Внаслідок цього пошкоджені мережі", - наголосив Живицький у Telegram.

У Великописарівській громаді 12 "прильотів" із САУ після 15.00.

У Середино-Будській громаді вчора ввечері, до пів на дев'яту, тривав артобстріл - Майже півсотні "прильотів". Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач. В результаті обстрілів одна людина загинула та двоє - отримали травми.


Анна Конюченко, ZN.ua





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