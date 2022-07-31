Масовані удари по Миколаєву та Харкові: фото, відео та нові подробиці

У ніч на 31 липня та зранку російські окупанти здійснили масовані обстріли Миколаївської та Харківської області. Стало відомо про жертви в результаті обстрілу та дані про зруйновані об'єкти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харьков Life" із посиланням на ДСНС, а також йдеться в офіційному зведенні від голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма на своєму каналі.

Харків

В результаті ранкового обстрілу міста, частково зруйнована виробничо-складська будівля, дах, четвертий і третій поверхи. Внаслідок прильоту, у будівлі виникла пожежа.

Водночас голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на своєму каналі у Telegram заявив, що нічні обстріли ракетно-зенітним комплексом С-300 були у Немишлянському району. Там ніхто не постраждав, але пошкоджена виробнича будівля, обладнання та готова поліграфічна продукція були зруйновані вогнем.

Фото: t.me/kharkivlife

У результаті обстрілів у Київському районі виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору. Також ракетні удари були по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах, внаслідок яких горіли відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди та поля з врожаєм. В Ізюмському районі декілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві, а в Циркунах та Вільхівці Харківського району горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору.

Також постраждав 37-річний комбайнер, підірвавшись на міні у селі Вільхівка. Наразі стан чоловіка середньої тяжкості. Через обстріли постраждав 39-річний чоловік у Дергачівській громаді. У Чугуївському району через дії окупантів горіли відкриті території, а в Богодухівському районі у смт. Золочів горіла пшениця на площі 5 га.

Фото: t.me/kharkivlife

Фото: t.me/kharkivlife

Миколаїв

За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, у результаті масованих обстрілів вночі та зранку, у Миколаєві загинула людина, ще два мирних жителя постраждали. Також пошкоджено готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО та житлові будинки. Є пожежі у місті, горять двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

Крім того, Кім розповів деталі ворожих обстрілів за минулу добу. Так, у Миколаївському районі близько 16:30 сталася пожежа на дачному будинку садового товариства у селі Лупареве Галицинівської громади. Ніхто не постраждав.

Фото: t.me/novostiniko

Водночас у Баштанському районі близько о 15:00 були обстріли за межами села Червона Долина Широківської громади, ніхто не постраждав.

"Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під постійним ворожим вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та руйнувань житлових будинків уточнюється", - додав голова Миколаївської ОДА.

Фото: t.me/tpnik

Фото: t.me/tpnik

Фото: t.me/tpnik

Фото: t.me/novostiniko

Фото: t.me/novostiniko

Фото: t.me/novostiniko

Фото: t.me/novostiniko

Фото: t.me/novostiniko