Масований обстріл Миколаєва: в ОВА повідомили попереднє число загиблих та поранених

Мер міста назвав обстріл Миколаєва цієї ночі найсильнішим за весь час, інформує ZN.ua.

Масований обстріл Миколаєва: в ОВА повідомили попереднє число загиблих та поранених
© ДСНС України

У результаті масованого обстрілу Миколаєва вночі, 31 липня, за попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також розповів про пошкодження спричинені в результаті ворожого обстрілу.

«Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджено низку об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки», – повідомив Кім.

На місцях прильотів зайнялися пожежі. Зокрема, вогонь виник у двоповерховій будівлі, прибудові до житлового будинку, двох гаражах та двох господарчих спорудах. Детальна інформація наразі уточнюється.





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