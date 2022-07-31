Масований обстріл Миколаєва: в ОВА повідомили попереднє число загиблих та поранених

У результаті масованого обстрілу Миколаєва вночі, 31 липня, за попередніми даними, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також розповів про пошкодження спричинені в результаті ворожого обстрілу.

«Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – отримали поранення. Внаслідок обстрілів пошкоджено низку об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки», – повідомив Кім.

На місцях прильотів зайнялися пожежі. Зокрема, вогонь виник у двоповерховій будівлі, прибудові до житлового будинку, двох гаражах та двох господарчих спорудах. Детальна інформація наразі уточнюється.