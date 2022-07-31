Лукашенко став майже повністю залежним від Росії — Міноборони Британії

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії. Про це заявили в Міноборони Британії.

«28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі»,- йдеться у повідомленні британської розвідки.

Це стало продовженням того, як Росія використала білоруську територію для виконання основних ударів після своєї невдалої спроби захопити Київ у лютому.

Міноборони Британії зазначає, що Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши 21 липня, що Київ повинен прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.

«Його режим став дедалі авторитарнішим із запровадженням смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі частіші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії», - вважають аналітики британської розвідки.