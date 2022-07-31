Лукашенко став майже повністю залежним від Росії — Міноборони Британії

Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, інформує ZN.ua.

Лукашенко став майже повністю залежним від Росії — Міноборони Британії
© Сайт президента Білорусі

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії. Про це заявили в Міноборони Британії.

«28 липня 2022 року Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі»,- йдеться у повідомленні британської розвідки.

Це стало продовженням того, як Росія використала білоруську територію для виконання основних ударів після своєї невдалої спроби захопити Київ у лютому.

Міноборони Британії зазначає, що Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо війни проти України, заявивши 21 липня, що Київ повинен прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.

«Його режим став дедалі авторитарнішим із запровадженням смертної кари за «підготовку терористичних актів». Його дедалі частіші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії», - вважають аналітики британської розвідки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВАУ Запорізькій області майже 200 українців перебувають в заручниках у окупантів — голова ОВА
Відставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для УкраїниВідставка прем'єр-міністра Італії: в МЗС попередили про наслідки для України
Палата представників США також розгляне визнання РФ спонсором тероризму, представлений законопроектПалата представників США також розгляне визнання РФ спонсором тероризму, представлений законопроект
Ситуація з боку Білорусі загострюється, британська розвідка розкрила дії Лукашенка: "Його режим став..."Ситуація з боку Білорусі загострюється, британська розвідка розкрила дії Лукашенка: "Його режим став..."
В НБУ виправдались, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курсВ НБУ виправдались, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс
Гаубиці 70-х років і танки, більша половина з яких не заводиться: експерти розповіли, чим Лукашенко збирається воювати в УкраїніГаубиці 70-х років і танки, більша половина з яких не заводиться: експерти розповіли, чим Лукашенко збирається воювати в Україні
Ще майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в УкраїніЩе майже мінус 200 окупантів за добу: зведення про втрати ворога на війні в Україні
Українські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під ХерсонУкраїнські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під Херсон
Окупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дійОкупанти намагаються повністю захопити дві області України: мапа бойових дій
Трагедія в Оленівці потребує розслідування — посол БританіїТрагедія в Оленівці потребує розслідування — посол Британії
Последние новости
Подгружаем последние новости