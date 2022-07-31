Українські захисники знищили три "Урали" та два російських БТР

Бійці скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів

Українські захисники знищили три
© Википедия

Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили ударними дронами три російські "Урали" та два БТР, інформує пресслужба СБУ в Facebook.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом. Лише за кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів", - наголосили в СБУ.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Служба безпеки Латвії стурбована через масове проникнення російських ЗМІ в країнуСлужба безпеки Латвії стурбована через масове проникнення російських ЗМІ в країну
ЗСУ знищили російський БПЛА "Птеро" у соняшниковому поліЗСУ знищили російський БПЛА "Птеро" у соняшниковому полі
Глава МЗС Латвії порівняв російських солдатів з бойовиками ІДІЛ і закликав визнати РФ спонсором тероризмуГлава МЗС Латвії порівняв російських солдатів з бойовиками ІДІЛ і закликав визнати РФ спонсором тероризму
Британський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в ОленівціБританський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в Оленівці
ЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдніЗСУ знищили кілька складів окупантів із боєприпасами та пальним на півдні
Бійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над ДонбасомБійці ЗСУ знищили ще одну ворожу "пташку" над Донбасом
ЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в АлчевськуЗСУ знищили склад боєприпасів військ РФ в Алчевську
В МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцямиВ МЗС відповіли на заклик російських дипломатів стратити "азовців", порівнявши їх з воєнними злочинцями
Українські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під ХерсонУкраїнські військові "закрили" ще один міст, яким окупанти доставляли техніку під Херсон
Російських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжяРосійських кораблів стало менше: в ОК "Південь" прозвітували про ситуацію біля кримського узбережжя
Последние новости
Подгружаем последние новости