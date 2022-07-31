Українські захисники знищили три "Урали" та два російських БТР

Бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили ударними дронами три російські "Урали" та два БТР, інформує пресслужба СБУ в Facebook.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом. Лише за кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів", - наголосили в СБУ .