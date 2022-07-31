Війська РФ вбили 358 дітей в Україні з початку війни — Офіс генпрокурора

З початку повномасштабної війни від рук російських загарбників постраждала більше ніж 1 051 дитина в Україні. 358 дітей загинули, понад 693 — отримали поранення, повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Також через бомбардування та обстріли російськими окупантами пошкоджено 2 199 закладів освіти в Україні. З них 225 зруйновано повністю.