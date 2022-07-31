Двісті морських піхотинців зі складу 810 бригади РФ відмовилися повертатись на війну проти України — ГУР

Це стало суттєвою проблемою для РФ.

Двісті морських піхотинців зі складу 810 бригади РФ відмовилися повертатись на війну проти України — ГУР
© Минобороны РоSSии/t.me

Двісті морських піхотинців зі складу 810 російської бригади відмовилися повертатись на війну проти України. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба української розвідки.

«Що стало негативним для російського командування? Те, що близько двохсот військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України», - зазначив Скібіцький.

Саме тому виникла суттєва проблема, яка, за даними розвідки, затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади, пояснив представник ГУР.

Він додав, що бойовий потенціал і бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, на сьогодні відсутні.

«По-друге, основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій», - сказав Скібіцький.

Він пояснив, якщо не буде підготовлених фахівців та чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр і всієї бригади зменшується.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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