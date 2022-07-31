Вілкул пообіцяв 50 тис грн за кожного шпигуна в Кривому Розі

Після постійних обстрілів Кривого Рогу, керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запропонував винагороду за кожного російського шпигуна, зрадника чи агітатора. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, є деякі, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поряд із нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники. Наші спецслужби активно працюють із пошуку цих злочинців і знаходять їх», - йдеться в повідомленні.

Однак, за словами Вілкула, «найефективнішою ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємось усі разом. Ми робимо спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників».

Інформацію про таких людей пропонується надавати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів – Viber, WhatsApp,Telegram, Signal або надіслати листа на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com

“Прохання – повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території ”, - додав Вілкул.

Голова військової адміністрації просить за можливості вказувати номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб. Крім того, необхідно надати докладний опис події чи фактів. За наявності – додати фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові

«Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за «русський мір» (тільки наголошую – потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу», - зазначив Олександр Вілкул.

Також керівник адміністрації просить у повідомленнях надавати свої дані – прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону для зв'язку, уточнення обставин та виплати винагороди.